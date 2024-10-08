حدث فى مثل هذا اليومعلوم وتك

8 أكتوبر 1992 .. إطلاق لعبة مورتال كومبات

كتب أشرف شهاب
0 6

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

تم إطلاق لعبة الفيديو مورتال كومبات. وهى تعتبر الآن واحدة من أكثر سلاسل ألعاب القتالية شهرة فى التاريخ. أصبحت اللعبة الأصلية مشهورة بعرضها الجرافيكى للدم وحركات النهاية المميتة. كما يحدث غالبا فى مثل هذه المواقف، فإن الجدل الدائر حول اللعبة أدى فقط إلى تأجيج شعبيتها.

أشرف شهاب

محرر متخصص فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
رئيس قسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آفاق معلوماتية) بجريدة الأهالى.
وقسم (علوم وتك) بالطبعة الإلكترونية للجريدة.

http://alahalygate.com/archives/96556

قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق