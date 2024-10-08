8 أكتوبر 1992 .. إطلاق لعبة مورتال كومبات
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تم إطلاق لعبة الفيديو مورتال كومبات. وهى تعتبر الآن واحدة من أكثر سلاسل ألعاب القتالية شهرة فى التاريخ. أصبحت اللعبة الأصلية مشهورة بعرضها الجرافيكى للدم وحركات النهاية المميتة. كما يحدث غالبا فى مثل هذه المواقف، فإن الجدل الدائر حول اللعبة أدى فقط إلى تأجيج شعبيتها.