وكيل مجلس الشيوخ تستقبل رئيس لجنة المرأة بالبرلمان الأوزبكي

استقبلت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ اليوم السيدة مليكة قادر خانوفا رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان الأوزبكي والوفد المرافق لها.

ورحبت “فوزي” بالوفد الاوزبكى مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين؛ كما نقلت لهم تحيات رئيس مجلس الشيوخ المصرى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق.

كما أكدت وكيل الشيوخ على تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين فى البلدين فى كافة المجالات

مشيرة إلى أن هناك تشابه كبير بين رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية أوزبكستان الجديدة و شددت الوكيله على دور الشعبية البرلمانية فى تعميق التفاهم والتعاون بين الشعبين الصديقين وأهمية دور جمعيات الصداقة البرلمانية فى العمل على تدعيم التفاهم الثنائى بين البلدين.

ومن جانبها أشادت السيدة مليكة قادر خانوفا بحفاوة الاستقبال مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان قد شهدت تطورا كبيرا فى السنوات الماضية كما وجهت الدعوة إلى وكيله مجلس الشيوخ لحضور مؤتمر منتدى زعماء النساء فى آسيا الوسطى والذي سيعقد فى أوزبكستان العام القادم ٢٠٢٤.

حضر اللقاء السفيرة دينا الصيحى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و سفير أوزبكستان بالقاهرة.