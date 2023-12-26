تضم 45 طن من المساعدات.. الحملة الشعبية لدعم فلسطين تعلن وصول ثاني قوافلها لغزة

اعلن النائب أحمد بلال البرلسي وصول القافلة الثانية للحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، وتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وجاري تفريغ محتوياتها المكونة من سلع غذائية، مستلزمات طبية، مياه، بطاطين، ملابس شتوية، وأدوية.

وقال النائب أحمد البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن القافلة الثانية للحملة شملت 6 حاويات تضم أكثر من 45 طن من المساعدات بتكلفة 4 مليون جنيه. وتابع مؤسس الحملة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني: “نجهز حاليًا لعدد من الفعاليات السياسية والتضامنية لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف القيادة السياسية المصرية الرافض للتهجير والتوطين وتصفية القضية”.

وأضاف مؤسس الحملة الشعبية: “أطلقنا مؤخرًا حملة خيام الحياة، وستتكون منها القافلة الثالثة التي تستعد الحملة لإطلاقها خلال أسبوع لفلسطين المحتلة. وتستهدف إغاثة 100 أسرة فلسطينية من خلال تسليم كل أسرة خيمة ومرتبتين و5 بطاطين و80 كيلو سلع غذائية، وكرتونة ملابس شتوية وجوارب وكذلك كرتونة مستلزمات نظافة وعناية شخصية، في محاولة لمنع انتشار الأوبئة والعدوى”.

وقال إسلام درويش، قائد القافلة الثانية للحملة الشعبية، إن القافلة ضمت مساعدات من عدة مدن مصرية جمعها كوادر الحملة، مثل المحلة الكبرى، طنطا، كفر الدوار، كفر الشيخ، وكذلك عدة قرى مثل كفر ميت الحارون مركز زفتى. إضافة إلى مشاركة عدة جمعيات مثل مؤسسة الشهيد للتنمية الإنسانية، نبض الحياة، والجمعية المصرية لرعاية الموهوبين.

وكانت الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني قد نظمت عدد من الفعاليات التضامنية بمقرات حزب التجمع بالمحلة الكبرى، كفر الدوار إلى جانب المقر المركزي للحزب بالقاهرة. كذلك أطلقت قافلتين لقطاع غزة، ومستشفى ميداني كامل بتكلفة 6 مليون جنيه.