جوائز القرن لعام 2023.. هالاند أفضل لاعب وإيدرسون أفضل حارس مرمى

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم جوائز القرن للعام 2023، فوز النرويجي ومهاجم مانشستر سيتي «إرلينج هالاند» خلفا للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة العام الماضي، حيث فاز هالاند ببطولات البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي والتشامبيونزليج وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فيما فاز زميله إيدرسون بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

وكان هالاند حصل على 209 نقاط، فيما حصل الفرنسي كيليان مبابي على 105 نقاط، ولم يحصل ميسي إلا على 85 نقطة، وهذه هي أو جائزة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم يحصل عليها هالاند.

كما جاء 3 من زملاء هالاند في قائمة أفضل 10 لاعبين، وهم الإسباني رودري، الذي حل في المركز الرابع والبلجيكي كيفين دي بروين، في المركز السادس والبرتغالي برناردو سيلفا الذي حل ثامنا، إلى جانب فوز هالاند، بالعديد من الجوائز الفردية لـ الأفضل في 2023، أهمها أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وفي حراسة المرمى، حصل زميل هالاند في مانشستر سيتي أيضا، البرازيلي إيدرسون على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام 2023، والذى كان يصنف ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، وجمع إيدرسون 145 نقطة، ليفوز بالجائزة بفارق كبير عن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الثاني للعامين على التوالي بعد 2022، وتيبو كورتوا، الحائز على الجائزة ذاتها عامي 2018 و2022.