فى بداية اليوم الثالث من الجولة الـ10 من دوري nile زد يواجه الداخلية

في الرابعة عصراً وعلى إستاد القاهرة، تقام اليوم «الأربعاء»، مباراتين فى منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوريnile ) حيث يلتقي فريق نادى زد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، مع الداخلية بقيادة هيثم شعبان.

لعب فريق نادى زد 8 مباريات هذا الموسم فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم ، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الداخلية، فقد خاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.