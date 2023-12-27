فريق نادى زد
رياضة

فى بداية اليوم الثالث من الجولة الـ10 من دوري nile  زد يواجه الداخلية

كتب أشرف عبد السلام
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في الرابعة عصراً وعلى إستاد القاهرة، تقام اليوم «الأربعاء»، مباراتين فى منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوريnile ) حيث يلتقي فريق نادى  زد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، مع الداخلية بقيادة هيثم شعبان.

لعب فريق نادى زد 8 مباريات هذا الموسم فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم ، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الداخلية، فقد خاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.

أشرف عبد السلام
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