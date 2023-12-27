اليوم في الجولة العاشرة من دوري nile.. سموحة فى مواجهة طلائع الجيش

في السابعة من مساء اليوم «الأربعاء»، يقود المدير الفنى لفريق نادى سموحة أحمد سامي، مواجهة مع نظيره فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوريnile ).

لعب فريق طلائع الجيش 9 مباريات جمع خلالها 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

فيما لعب فريق نادى سموحة9 مباريات جمع منها 13 نقطة، من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات ، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.