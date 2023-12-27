المغاوري يتقدم بطلب إحاطة بشأن إجراءت الإقامة للمقيمين الفلسطينيين

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءت الإقامة والتجديد للمقيمين من أبناء الشعب الفلسطيني على أرض مصر، والتكاليف المقررة، وخاصة الفلسطينيون الذين تواجدوا على الأرض المصرية، ولم يكتب أو يسجل عنهم الخروج من مصر (ميلادًا وحياة) ومدى العبء الواقع على تلك الأسر التي يرتهن كل شيئ بالنسبة لهم بالإقامة مثل حق العمل، وبالطبع هم يمثلون جزء من النسيج الشعبي المصري الذي يعاني ويلات ارتفاع تكاليف المعيشة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي نعلمها جميعًا.