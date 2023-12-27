سؤال برلماني للحكومة بشأن الارتفاع اليومي لأسعار السلع

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن الأزمات المتتالية التي يتعرض لها المواطن في مواجهة متطلبات الحياة الضرورية.

وذكر المغاروي مثال على ذلك (أسعار السجائر، الأرز، البصل، السكر..) ومن قبل كانت البطاطس، وارتفاع الأسعار دون ضبط أو رقابة، بحيث تختلف وتتغير للسلعة الواحدة من مكان لآخر ومن منفذ لآخر وفي نفس اليوم، بالإضافة إلى المغالاة في تكاليف الخدمات المقدمة من قبل الدوائر الحكومية للمواطنين.

وتساءل رئيس برلمانية التجمع حول الإجراءات والتدابير المتخذة من الحكومة للحد من الاحتكارات وتجارة السوق السوداء، والتي تستنزف قدرة المواطن على الانفاق في ظل الدخول الثابتة، بل القابلة للتآكل بفضل ارتفاع معدلات التضخم.