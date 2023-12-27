طلب للمناقشة العامة بالبرلمان بشأن سياسة التوظيف في الدوائر الحكومية والشركات العامة

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس الوزراء بشأن سياسة التوظيف المتبعة لتوفير الآيدي العاملة في كافة الدوائر الحكومية والشركات العامة.

وتساءل “المغاوري” بشأن دور شركات العمالة والتوظيف من خلال التعاقدات التي تتم بين العديد من الدوائر الحكومية والشركات العامة لتوفير احتياجاتها من العمالة، وفقًا لعقود تبرم بين تلك الجهات وشركات التوظيف والخدمات مقابل مبالغ مالية (عقود) تجعل من الشباب المصري فريسة لتلك الشركات التي تتربح من خلال الفارق الغير طبيعي بين ما تحصل تلك الشركات وما تقوم بصرفه للعمالة التي تقوم بتوظيفها من خلال عقود، ولا تتمتع بالتأمين الاجتماعي والخدمات الصحية، وتقترب من أعمال السخرة، حيث أن العمالة تعمل بلا سقف حماية.