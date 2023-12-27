طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن افتتاح مركز الإياسا بأكاديمية البحث العلمي

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن افتتاح مركز الإياسا في المعهد وأكاديمية البحث العلمي، وهو من الأبواب الخلفية لإسرائيل بمصر، لاستقطاب الكوادر العلمية والبحثية، والعمل على تجنيد للعمل المشترك وجمع المعلومات، ولدينا المعلومات التي تفيد أن الشخص الذي حضر الافتتاح للمركز بمصر “كان إسرائيلي” ودخل معهد التخطيط وأكاديمية البحث العلمي ولكنه دخل بجواز سفر ألماني، وكان حفل الافتتاح بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبدالغفار.

وتساءل طلب الإحاطة حول العائد من التعاون العلمي مع الكيان الصهيوني الذي يتعرض للمقاطعة الأكاديمية في معظم الجامعات الأوروبية والأمريكية. وخاصة في ظل تصاعد المطالبات بالمقاطعة الأكاديمية والفصل العنصري الصهيوني، وفي ظل الإجرام الصهيوني الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة بما تعنيه الكلمة وبدون تجمل.