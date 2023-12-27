طلب إحاطة للزراعة بشأن تبوير مئات الأفدنة الرزاعية بالجيزة لتخزين البصل الجاف

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن ما أسفرت عنه حملة التصوير الجوي التي اكتشفت مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية بقرى الجيزة التي تم تبويرها واستخدامها كمفارش لتخزين البصل الجاف بآلاف الأطنان مما ساهم في تفاقم أزمة البصل، بحيث ارتفع سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.

وتساءل المغاوري: كيف لم يتم تحرير محاضر تبوير لهذه المساحات من الأراضي الزراعية؟ بالإضافة إلى أطنان البصل الجاف المخزن في العلن؟

وطالب رئيس برلمانية التجمع وزارة الزراعة بإحاطة المجلس في كيفية مواجهة تلك المخالفات الجسيمة.