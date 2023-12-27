تعرف على حقيقة انتقال محمد صلاح للاتفاق السعودي بعد نهاية عقده مع ليفربول

بحسب تقارير صحفية رياضية صدرت اليوم «الأربعاء»، والتى تحدثت عن إمكانية انتقال المصري محمد صلاح جناح ليفربول، إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي القادم.

فمع اقتراب نهاية عقد صلاح هداف «الريدز» في الموسم الحالي في 30 يونيو 2025، هناك حديث يدور عن انتقاله إلى الاتفاق السعودي والذى يتولى الإدارة الفنية فيه أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، والذى يحب محمد صلاح.

وذكر خبير الانتقالات في تصريحات فابرزيو رومانو، أن ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي الحالي، حث إدارة ناديه على منحه أموالا للصفقات الجديدة في يناير 2024، مضيفا: «طلب جيرارد من إدارة الاتفاق السعودي بعض الصفقات ولا أعلم الأسماء المحددة المطلوبة، لكن من المتوقع أن يكون شهر يناير مزدحما بالنسبة للاتفاق وجيرارد».

وأضاف رومانو في حديثه عن محمد صلاح: «الوضع هادئ بالنسبة له بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي، لكنه يركز على موسمه مع ليفربول، كما أن الأندية الكبرى في السعودية لن تنساه في فترات الانتقال المقبلة ولكنه صعب في يناير».

يذكر أن محمد صلاح شارك مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم في 25 مباراة، ونجح في تسجيل 16 هدفا وصنع 8 آخرين، ما جعل ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 42 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف برصيد 40 نقطة.