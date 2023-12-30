كيف تستفيد الأحزاب من حالة الحراك السياسى فى الشارع المصرى؟

سياسيون:الانتخابات الرئاسية أعادت الحياة للأحزاب

طارق فهمى: فرصة ذهبية يجب على الأحزاب استغلالها

عمر ربيع: تقديم كوادر قادرة على خوض الانتخابات المقبلة ..أبرز التحديات

“محمد فرج”:مطلوب تعديل قانون الأحزاب والتواجد فى الإعلام

“مها عبد الناصر :”السماح بالعمل الحزبى فى الشارع والنقابات والجامعات

لا شك أن الانتخابات الرئاسية 2024 التى تنافس فيها أربعة مرشحين من بينهم ثلاثة رؤساء لأحزاب سياسية هم المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس النواب وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ..فتحت الباب للحديث مرة أخرى عن مستقبل التعددية الحزبية فى مصر, ودور الأحزاب السياسية فى استغلال حالة الحراك السياسى التى بدأت مع جلسات الحوار الوطنى ومشاركة الأحزاب فيه بشكل مكثف ..والسؤال كيف يمكن الاستفادة من هذا الحراك والبناء عليه من أجل خلق تعددية حقيقية في الاستحقاقات الدستورية القادمة سواء انتخابات البرلمان أو انتخابات المحليات؟

عودة التعددية الحزبية

أكد “محمد فرج”الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن الانتخابات الأخيرة كان فيها ثلاثة مرشحين لثلاث أحزاب, وبالتالى هذا التواجد أعاد لأذهان الناس فكرة أن هناك أحزابا أخرى غير الأحزاب المشهورة الكبيرة, وتحدث هؤلاء المرشحون عن أحزابهم وعن أفكارهم وبرامجهم, وبالتالى كان هناك وسط المشهد الانتخابى جزء يمثل برامج سياسية ويمثل توجهات سياسية عبر الثلاث مرشحين وأصبح لهم مناصرون وأحرزوا فى النتيجة عدة ملايين من الأصوات, وهذا وضع جديد لأن المرشح الرئاسى حتى وإن كان تابعا لحزب كان فى أغلب الأحيان يقدم نفسه على أنه مرشح مستقل, والنغمة السائدة هى أن يكون المرشح مستقلا فى حين أن نمو الحياة السياسية مرتبط باالتعددية السياسية ويعبر فيها الطبقات والفئات عن برامج سياسية مختلفة, وأعتقد أن الانتخابات الأخيرة ظهرت فيها هذه النغمة, وعلينا كأحزاب أن نستثمر هذا والبناء عليه, فكل الأحزاب السياسية بكل اتجاهاتها عليها أن تستثمر ما حدث فيما بعد الانتخابات ونعيد الإعتبار للتعددية الحزبية ونطبق المادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن النظام السياسي، نظام تعددي حزبي، فالسمات الأساسية للديمقراطية والحياة السياسية، هي وجود الأحزاب المتنوعة اشتراكي، ليبرالي، وسطى .

وأضاف “فرج “أن تفعيل مواد الدستور وعودة التعددية الحزبية مرتبط بإزالة العقبات الخاصة بقانون الأحزاب الحالى الذى يمنع الأحزاب من العمل فى أى تجمعات جماهيرية بمعنى أن الأحزاب ممنوعة من العمل الحزبى فى الجامعة, ومن العمل الحزبى فى الأوساط العمالية, وأى التجمعات, وممنوعة من دخول مراكز الشباب وقصور الثقافة فمن الممكن أن نقوم بعمل سياسى ولكن محظور أن الأحزاب تتكلم عن نفسها وعن برامجها وبالتالى المواطن العادى يتصور انه لا يوجد أحزاب .وايضا هناك عقبات بالتلاحم بالجماهير وعمل ندوات ولقاءات مع المواطنين نتيجة لتخوف الأمن من حدوث مشكلات, فى حين أن المرشحين الثلاثة قاموا بعمل مؤتمرات ولم يحدث أى مشكلة أمنية, وبالتالى فنحن نحتاج أولا تعديل قانون الأحزاب لنحل مشكلة تواجد الأحزاب فى التجمعات الجماهيرية, والأمر الثانى الاعلام والاتهامات المستمرة ضد الأحزاب بأنها غير موجودة فى حين أن الأحزاب مقيدة, ولا تعمل إلا فى مقاراتها, ولابد أن يقدم الاعلام الأحزاب وبرامجها من خلال البرامج الحوارية, فنحن لدينا 104 أحزاب, ولابد أن يكف المسئولون بالحديث عن اندماج الأحزاب فوجود أحزاب كثيرة ظاهرة موجودة فى أغلب دول العالم, واثناء العمل السياسى نفسه ممكن الأحزاب المتقاربة فى التوجهات أن تندمج مع بعضها البعض فى جبهات ولكن بشكل طبيعى .

وأكد الأمين العام لحزب التجمع أن وجود الأحزاب والبرامج السياسية أمر مهم جدا للسياسة والأزمات الاقتصادية والمشاركة فى الحياة الثقافية ووضع رؤى مختلفة لحل مشكلات التعليم والتأمين الصحى مشيرا إلى أن دور الأحزاب غير قاصر على توزيع السكر والزيت فهذا ليس دورا حزبيا ولكن دورنا تقديم حلول لهذه الأزمات, مشيرا إلى إننا ننطلق حاليا من خلال الحوار الوطنى.

سماح أجهزة الدولة

وأوضحت النائبة “مها عبد الناصر” عضو مجلس النواب نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن الحزب قام بعمل حراك سياسى كبير بسبب الانفتاح الذى حدث أثناء الانتخابات الرئاسية, ولكن الذى يسمح بأن الأحزاب تنشط وتستطيع القيام بدورها فى الشارع هو أن يظل المجال العام مفتوحا ويظل الحراك السياسى, ويتم فتح مجالات للعمل الحزبى سواء فى النوادى أو النقابات, وفى الشارع والجامعة, أى تستطيع أن تصل للناس وتقدم برامجها, ومطلوب فتح لهم مجال فى الإعلام مثلما حدث أيام الانتخابات, ويكون لها جمهور, وأعتقد أن التشريع ليس هو المشكلة ولكن السماح للأحزاب بعمل ندوات ولقاءات مستمرة, ولا يوجد موانع تشريعية فالعقبة هى سماح أجهزة الدولة وهذا سوف يساهم فى تقوية الأحزاب.

وأكد “معتز الشناوى ” المتحدث باسم حزب العدل أن الحزب سيقوم بالاستفادة من حالة الحراك السياسى التى أتاحتها الانتخابات الرئاسية للأحزاب وذلك من خلال دفع عدد كبير من الكوادر السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة .

فيما أعلن حزب المستقلين الجدد فى بيان له أن ماحدث في انتخابات الرئاسة بمثابة حدث سياسي اجتماعي، يجب الوقوف عنده كثيرا ودراسته والاستفادة منه لبناء الوطن.

وأضاف أن حالة الحراك السياسي الذي بدأ منذ أكثر من عام أكد أن وجود هذا الزخم السياسي يمكن استغلاله والبناء عليه في خلق تعددية حقيقية في البرلمان والمحليات، والخريطة السياسية قد تبلورت وظهرت فيها الأحزاب بأدوار وتأثير متفاوت، ما يجب استغلاله في عمل تحالفات سياسية في الاستحقاقات الدستورية القادمة.

كوادر سياسية

وأوضح الدكتور “عمرو هاشم ربيع” نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- أن تقوية الأحزاب فى مصر يتطلب أن يكون لهم تواجد حقيقى فى الشارع وأن تشارك فى الشأن العام ويكون لها امتداد فى المحافظات والقرى والنجوع مشيرا إلى أن من أهم مشكلات الأحزاب ضعف قواعدها الجماهيرية وعدم امتلاكها هياكل تنظيمية قوية. وأوضح أن الأحزاب يجب أن تكون قادرة على إفراز كوادر سياسية قادرة على خوض الانتخابات الرئاسية القادمة .

فرصة ذهبية

وأكد د”طارق فهمى”أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت بمثابة صحوة للأحزاب المصرية وحالة الحراك التى شهدتها الأحزاب لابد أن تكون نقطة انطلاق لها ولابد من استكمالها وهذا يتطلب أن الأحزاب تعيد تقديم برامجها وتعيد تقديم كوادر, وأن تخرج من حالة الثبات والنوم العميق , والأحزاب مطالبة بضرورة الخروج من حالة الركود السياسى واستثمار المناخ الراهن لأن المكاسب تحققت بالفعل فالناس بدأت تعرف أسماء الأحزاب وبرامجها والكرة الآن فى ملعب الأحزاب وعليها أن تعيد تقديم نفسها مرة أخرى, وهذا سيتم من خلال مؤتمرات أو تغيير برامج أو تغيير رؤية وإعادة تقديم الشباب وهو الأمر الذى يسهم فى إثراء الحياة الحزبية في مصر مشيرا إلى أن هذا الحراك بدأ مع انطلاق دعوة الحوار الوطنى، وهو ما يعزز فرصها في الاستحقاقات القادمة ومنها الاستحقاق النيابي (الشيوخ- النواب) وأيضا المجالس المحلية.والرئيس السيسى أكد ذلك, وفى اعتقادى والكلام مازال للدكتور “طارق فهمى”أن هذه فرصة ذهبية للأحزاب لتغيير وضعها الحالى .

رسائل إيجابية

فيما أكد الباحث السياسى والمنسق العام لمركز رع للدراسات الاستراتيجية “ضياء نوح ” على أن وجود ثلاث من قادة الأحزاب في السباق الرئاسي الحالي أن يبعث برسائل إيجابية حول مستقبل التجربة التعددية الحزبية، لكن ذلك لا يستقيم دون تنمية وخلق المزيد من الكوادر الحزبية الجديرة بالمنافسة ودفعها لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات المحلية.

وأوضح أنه لابد من الاستغلال الأمثل لذلك الاستحقاق المهم في تقوية قواعد الأحزاب بمحافظات الجمهورية مشيرا الى أن بناء عملية سياسية حية وناضجة لا يتوقف فقط على إدارة التفاعل من الأعلى خاصة في ظل تجربة الحوار الوطني التي خلقت حالة من التنافس الصحي بين الأجسام المنتخبة وما يمثلها من أحزاب ومجموعة الحوار التي تضم ألوان الطيف الوطني بأكمله، وبالتالي من المهم أن تساهم الأطراف المعنية وهم في هذه الحالة السياسيون والأحزاب في بناء أرضية للتوافق حول ثوابت العمل السياسي الوطني بعيدًا عن حالة التشكيك والتناحر التي تفضي إلى بيئة سياسية غير مستقرة أو متوازنة.

وأضاف من المهم كذلك تفعيل الآليات الديمقراطية ممثلة في تداول السلطة داخل الأحزاب وعدم انفراد قادة الأحزاب أو المتنفذين داخل صناعة قرار الحزب .

وشدد على أهمية تنمية ثقافة المشاركة لدى المواطن باعتبارها آلية فعالة للتعبير عن مطالبه واحتياجاته وتأكيد الخيار الجمعي في الدفاع عن قيم المجتمع وخدمة قضاياه الوطنية والقومية.