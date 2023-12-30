طلب برلماني للحكومة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد.

وقال في طلب الإحاطة: إن وزارة الزراعة أعلنت خلال الفترة الأخيرة، عن زراعة نحو ٣ ملايين فدان من القمح في الموسم الجديد، على الرغم من أن المستهدف كان نحو ٤ ملايين فدان، ومن بين الأسباب التي ذهب إليها البعض في تراجع المساحات المزروعة من القمح، وهو انخفاض سعر توريد المحصول المعلن من الحكومة، والذي تبلغ قيمته ١٦٠٠ جنيه، وهو الأمر الذي لا يشجع الفلاحين على الزراعة في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والذرة وفول الصويا.

وأكد زين الدين، أن هذا التراجع في مساحات زراعة القمح سيكون له تأثير سلبي على حجم الإنتاج المتوقع من المحصول، وهو ما يضع أعباء إضافة على الموازنة العامة للدولة في استيراد القمح من الخارج لسد الفجوة الاستهلاكية، محذرًا من أن خطورة الأمر تكمن في ظل اضطرابات السوق الدولية وارتفاع أسعار القمح عالميًا وعدم استقرارها، بالتزامن مع أزمة العملة الصعبة في مصر، الأمر الذي كان يتطلب من وزارتي الزراعة والتموين الاستعداد بشكل أفضل للتوسع في مساحات القمح، وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على إيجاد حل عاجل وفوري لزيادة مساحة زراعة محصول القمح لتغطية الاحتياجات المحلية، لاسيما في ظل التوترات العالمية التي قد تؤدي لاستمرار تأثر سلاسل الإمداد.