” الجزار” : إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة لضبط العمران

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف إزالة مخالفات البناء بمدن العبور و6 أكتوبر والشيخ زايد، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك في إطار جهود التعامل الفورى مع مخالفات البناء بجميع صورها.

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن جهاز المدينة لا يتهاون في إزالة المخالفات البنائية، مهما كان حجمها، أو موقعها، دون استثناء لتنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء والإدارات التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري بكل حسم مع المخالفات.