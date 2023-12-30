وكيل مجلس الشبوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، متمنياً لسيادتة دوام التوفيق والسداد .

وجاء في نص البرقية:الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نتقدم لسيادتكم باسمى آيات الشكر والتقدير لشخصكم الكريم.

ايام ونستقبل عام جديد نتمني فيه أن يعزز ويسدد خطاكم، في خدمة وطنكم الغالي مصر، مؤكدين أن ماقدمتموه محفور في سجلات التاريخ بحروف من نور.

وأضاف أبوشقة وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي، أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد ، داعياً المولي عز وجل أن يعز فيه الوطن، وأن يجعلة عام ازدهار نجنى فيه ثمار سنوات البناء والتنمية.. وأن تظل مصر آمنة مستقرة تحت قيادتكم الحكيمه الرشيدة.