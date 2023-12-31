فى اليوم الأول من الجولة الـ«11» من دورى Nile.. فوز البنك الأهلى وإنبى والطلائع

أقيمت أمس «السبت» 3 مباريات فى الأسبوع الـ11 من عمر الدورى المصرى «دورى NILE»، بين البنك الأهلى والمقاولون العرب، وانبى مع بلدية المحلة، وطلائع الجيش مع زد.

وقد أسفرت اللقاء الثلاث عن فوز تلقى نادى زد إف سى أول هزيمة له هذا الموسم، وذلك على يد نظيره فريق طلائع الجيش، فيما فاز البنك الأهلى على ذئاب الجبل بثلاثية مقابل هدف، وأخيرا عبر الفريق البترولى إنبى عقبة بلدية المحلة بثلاثية نظيفة.

طلائع الجيش وزد إف سى

على ملعب استاذ الرياضة العسكرى، حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد أف سى بهدف نظيف في منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري «دوري nile».

وسجل هدف اللقاء الوحيد مهاجم فريق طلائع الجيش موسى دياورا، فى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك على لطفى حارس مرمى فريق زد أف سى.

وقد شهدت المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث كانت هناك هجمات من قبل لاعبى فريق طلائع الجيش عن طريق موسى دوايدروبول جوليوس، فيما كانت خطورة فريق زد أف سى من تحركات مصطفى زيكو وشادي حسين.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد فريق زد أف سى للنقطة 19 ويأتى فى صدارة الجدول.

البنك الأهلى والمقاولون

تمكن فريق البنك الاهلى، من تحقيق فوز غالى ومستحق وهو الفوز الثانى على التوالي، عندما تغلب على نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة 3/1 في المباراة، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم مهاجم فريق المقاولون العرب محمد سلام بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14، فيما أحرز محمود قاعود مهاجم فريق البنك الأهلى هاتريك فى الدقائق 58 و62، 95.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق البنك الاهلى للنقطة التاسعة فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”، فيما توقف رصيد فريق المقاولون العرب عند النقطة السابعة محتلا المركز السادس عشر.

إنبى وبلدية المحلة

حقق الفريق البترولى إنبى فوزا غاليا بثلاثية نظيفة على نظيره بلدية المحلة، وذلك فى المباراة التى أقيمت اليوم في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري العام على استاد بترو سبورت.

سجل إنبى الأهداف الثلاثة فى الشوط الأول من عمر اللقاء عن طريق على فوزى وأحمد رضا وأحمد أمين قفة فى الدقائق 10 و19 و44 على التوالى.

بهذه النتيجة رفع إنبى رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط.