بسبب أمم أفريقيا 2023.. محمد صلاح  يغيب عن «الريدز» 7 لقاءات

أعلنت تقارير صحفية إنجليزية، تأكد غياب الثنائى النجم محمد صلاح، وواتارو إندو، عن فريقهما ليفربول الإنجليزي فى 7 مواجهات بسبب مشاركتهما مع منتخبي مصر واليابان، فى بطولتي كأس أمم أفريقيا وأمم آسيا 2023.

ونشرت صحيفة «ليفربول إيكو»، أن المصري محمد صلاح والياباني واتارو إندو سيغيبان عن ليفربول فى 7 لقاءات، بسبب مشاركة الأول فى كأس أمم أفريقيا 2023، والثانى فى كأس أمم آسيا 2023 والوصول للمباراة النهائية بالبطولتين مع منتخبى بلادهما.

ويخوض الثنائي محمد صلاح وواتارو إندو مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد المقرر لها غدًا الاثنين، في الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي، قبل السفر للإنضمام إلي معسكري منتخب مصر واليابان إستعدادًا لأمم أفريقيا 2023 وأمم أسيا 2023.

وينضم النجم المصري محمد صلاح إلى معسكر «الفراعنة» يوم «الخميس» المقبل، استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار بدءًا من 13 يناير حتى 11 فبرير من العام المقبل.

وسيفتقد ليفربول محمد صلاح فى 7 مباريات مهمة، أهمها قمة أرسنال فى دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والمقرر لها 7 يناير المقبل، في وصول مع الفراعنة للمباراة النهائية، ونفس الأمر فيما يخص النجم واتارو إندو.

وسيغيب فيها محمد صلاح عن ليفربول حال التأهل مع منتخب مصر لنهائي أمم أفريقيا 2023 كالتالي:

أرسنال – دور الـ 64 كأس الإتحاد الإنجليزي (7 يناير)

فولهام – ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة (10 يناير)

بورنموث – الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي (21 يناير)

فولهام – إياب نصف نهائي كأس الرابطة (24 يناير)

تشيلسي – الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي (31 يناير)

أرسنال – الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي (4 فبراير)

بيرنلي – الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي (10 فبراير)

ويذكر أن محمد صلاح، سيقود منتخب مصر في المجموعة الثانية أمام كل من موزمبيق (14 يناير) وغانا (18 يناير) ودولة الرأس الأخضر (22 يناير)، في دور المجموعات بأمم أفريقيا، وستنطلق الأدوار الإقصائية يوم 2 فبراير وستقام المباراة النهائية يوم 11 من ذات الشهر.