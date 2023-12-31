رونالدو ينهى عام 2023 في صدارة هدافي العالم ويوجه نصيحة لنجوم كرة القدم

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2023، والذى كان بالنسبة له عامًا استثنائيًا في مسيرته في صدارة هدافي العالم، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

وكان رونالدو قد لعب أمس «السبت» مباراته الأخيرة في 2023، حيث قاد فريقه النصر السعودى لاكتساح التعاون بنتيجة 4-1 بتسجيله الهدف الرابع.

وبهذا الهدف يرفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا العام إلى 54 هدفا، جعلته يتصدر قائمة هدافي العالم، متفوقًا بفارق هدفين الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ومتقدما بفارق أربعة أهداف عن هداف مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينج هالاند.

وحرص قائد نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة إلى نجوم كرة القدم قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها في يناير المقبل، حيث قال: «تحدثت من قبل وقلت إن الدوري السعودي سيكون من أقوى 5 دوريات في العالم، والآن أقول إن دوري روشن يشاهده الجميع في العالم».

وأضاف رونالدو: «العالم أجمع يتابع الدوري هنا، وأنصح نخبة لاعبي العالم بالقدوم إلى الدوري السعودي، ومشاركتنا متعة هذه المسابقة».

رونالدو البالغ من العمر 38 عاما، أصبح هدافا للعالم في عام 2023 برصيد 54 هدفا، بفارق هدفين عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، كما تصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بعدما وصل للهدف رقم 20 متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب مطارديه مهاجم نادي الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، منفردًا بصدارة هدافي عام 2023 بعدما سجل هدفين في شباك اتحاد جدة، ليتخطى الثنائي كين ومبابي، مهاجمي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.