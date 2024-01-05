اليوم بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات ادخارية بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا

كان بنكا الأهلي المصري ومصر قد اعلنا في 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25% يُصرف نهاية السنة، وبعائد شهري بنسبة 22.5% سنويًا، واستمر طرح الشهادتين حتى 31 يناير 2023.

ومن جهة أخرى، قرر بنك مصر إعادة إصدار “شهادة طلعت حرب”؛ وهي شهادة ادخار لمدة سنة بمعدل عائد ثابت طوال المدة قدره 27% سنويًا يُصرف نهاية المدة، ويمكن أن يُصرف العائد شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُصدر للأفراد والقُصر من المصريين والأجانب. ويبدأ بيعها من اليوم الجمعة 5 يناير 2024 عبر الإنترنت والموبايل البنكي كما يمكن شراؤها من فروع البنك ابتداءً من 8 يناير 2024.

ويُمكن الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية مقابلها، كما يُمكن استردادها بعد 6 أشهر وفقًا للقواعد والشروط المنظمة.