” الرى”: ختام فعاليات “تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث” بمشاركة وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى؛ ختام فعاليات “تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث” والذى عقد بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بمشاركة (١٧) متدربا من وزارتى الرى والزراعة خلال الفترة من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ وحتى ٤ يناير ٢٠٢٤ ، ضمن الأنشطة التدريبية للمشروع اليابانى “تحسين الإنتاجية الزراعية من وحدة المياه” والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)

وتضمن البرنامج بعض الزيارات الميدانية لإحدى مزارع الشركات الرائدة فى الإنتاج الزراعى المتميز عالى الجودة المخصص للتصدير حيث تعرف المتدربون على أنظمة الرى الحديثة عبر الحاسب الآلى وتطبيقات الهواتف المحمولة ، وطرق التسميد ، وطرق تحلية المياه من الآبار الجوفية ، والأنواع المختلفة للزراعات والمحاصيل ، بالإضافة لزيارة إحدى المزارع النموذجية التى تعمل بنظم الرى والتسميد الذكى

وقد قام بالتدريب نخبة من خبراء وزارة الموارد المائية والري وأساتذة من جامعة القاهرة ، ومركز البحوث الزراعية ، ومركز بحوث الصحراء ، وشركات القطاع الخاص العاملة فى نظم الرى الذكى