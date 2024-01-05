اتحاد الكرة يُعلن عن حضور 30 ألف مشجع ودية منتخب مصر أمام تنزانيا

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدمأ أنه تلقى الموافقة من الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر الأول الودية أمام تنزانيا المقرر لها مساء «الأحد» المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وتسعى الإدارة الفنية لمنتخب «الفراعنة»، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، للعودة إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة بطولة جديد للـ«فراعنة» عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وكانت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

فيما يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوى بوانيى فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.