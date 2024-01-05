طلب إحاطة بشأن خروج جامعة أسيوط من التصنيف العربي للجامعات المصرية

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عضو لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي عن خروج جامعة أسيوط من التصنيف العربي للجامعات المصرية.

وقالت النائبة في طلبها: أعلن وزير التعليم العالي إدراج ٢٨ جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات العربية ليس من ضمنهم جامعة أسيوط، فماهو السبب وراء ذلك؟

جدير بالذكر أن تصنيف الجامعات العربية يعتمد على 4 مؤشرات رئيسية وهي: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمي 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولي، وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربي.