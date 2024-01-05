بمشاركة محمد صلاح.. منتخب «الفراعنة» يواصل تدريباته كامل العدد استعدادًا لودية تنزانيا

يجرى مساء اليوم «الجمعة»، المدير الفنى للمنتخب الوطنى البرتغالى روى فيتوريا، تدريبات خططية على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، للاعبى منتخب «الفراعنة» بمشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، التى تقام فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى، ومن قبلها استعدادا لمواجهة تنزانيا الودية المقرر لها بعد غدا «الأحد».

وكان الجهاز الفنى لمنتخب الوطنى المصرى، قد أعلن انضمام محمد صلاح أمس «الخميس»، لتكتمل القوة الضاربة لفريق، وجاهزية محمد الشناوي وأحمد الشناوي التامة للتدريبات الجماعية، ويضع فيتوريا اليوم خطة الاستعداد لمباراة تنزانيا الودية، حيث سيضع التشكيل الأقرب للمباراة، ومنح لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء الذى يعتبر بروفة أخيرة قبل البطولة القارية.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب بعد استبعاد أسامة جلال وكوكا وضم ياسر إبراهيم ومهند لاشين كالتالي : “حراسة المرمى: محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبح، والدفاع : أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – ياسر إبراهيم – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – مهند لاشين – محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا، احمد حسن كوكا .