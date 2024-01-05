رئيس مجلس إدارة الزمالك يحيى الذكرى الـ«113» لتأسيس النادي

شارك رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء حسين لبيب، فى إحياء ذكري تأسيس نادى الزمالك الـ 113، حيث تم تأسيس النادى فى 5 يناير عام 1911، كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم «نادى قصر النيل»، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر فى وقتها، رئاسة النادى.

وعبر حسين لبيب على حسابه الشخصي فى منصة التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بقوله: الزمالك اولا.. جَماهِير نَادِي الزمالك الْعَظِيمَة:

يُسْعِدَنِي أَن نشارككم اليَوم ونشارك كُل الجَمَاهِير الريَاضِيَة الْمِصرِيَة والعَرَبِية والأفريقية ذِكْرِي مُرُور 113 عَام عَلِيّ تَأْسِيس نَادِينَا الْعَظِيم نَادِي الزمالك أَكْبَر قَلعُه رِيَاضِيَة فِي مِصر، رَغم أَن مُجَرد اقترانا بالزمالك حَدَثَ فِي حَد ذَاتِهِ يَستَحِق الِاحتِفَال فِي كُل وَقتٍ، إلا أَنّنَا اليَوْم نتشارك الذكْرِيّ الَّتِي تَعكِس مدي عُمْق جذُور هَذَا الكِيان العَظِيم الضاربة فِي تَارِيخِ مِصرَ الحبيبة، وَهِي الجذور الَّتِي نستمد مِنْهَا قُوتَنَا ويقيننا فِي الحفاظ عَلِي اسْتِمرَار شمُوخُه وَارتِفَاعُه إلَي عَنَان السماء كَمَا كَانَ وسيظل.

فَمَهْمَا أَحَاطَت بِنَا الصعَاب فَلَيسَ عَلَينَا إلا العَودَة إلَي بَيتِنَا التاريخي وَالْبَحث بِدَاخِله عَن النوافِذ الَّتِي ستشرق مِنهَا شَمْس المُستقبل المَشْرَقَة بِإِذْنِ اللَّهِ، وسنظل نَذْكُر بِكُلّ حُبِّ كُلٍّ مِنْ أُعْطِيَ لِهَذَا النَّادِي مِن رياضيين وإداريين وَعَامِلِين وَأَعْضَاء مُنْذُ تَأْسِيسِ النَّادِي حَتّي اليَوم، فُهِمَ مِنْ زَرَعُوا فِينَا أَنَّ هَذَا لنادي خُلِق ليبقي خُلِق ليقاوم كُلَّ الظُّرُوفِ مَهْمَا كَانَت صُعوبَتِها خُلِق لينافس بِشَرَف وخُلِق لينتصر بِجَهْد أَبْنَاءه.

جُمْهُور نَادِي الزمالك المساند وَالْمُحِب لَا تَكفِيهِ الْكَلِمَات، أَنَا لَا أَسْتَطِيعُ فَصْلُه عِنْد الْحَدِيثِ عَنْ إدَارَةِ النّادِي ولاعبيه لِأَنَّنَا جَمِيعًا جُزْءٍ مِنْهُ، لِذَا عِنْدَمَا نَتَحَدَّث عَنْ جُمْهُورِ الزمالك فَنَحْن نَتَحَدَّث عَن أَنْفُسِنَا، هَذَا جُمْهُورُ اعتَادَ أَنْ يُعْطِيَ كُل شَيْءٍ بِلَا مُقَابِلٍ لِذَا نَعمَل جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ اِبْتِسَامَةٌ لَا نُرِي أَنَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا سِوَاهُم.

وَلَا نَجِدُ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِي تَأْسِيس نَادِينَا لنجدد الْعَهْد مَع جماهيرنا، فِي بَذْلِ كُل الجُهْدِ اللازِم لِإِعَادة الزمالك إلَيّ سِيرَتِه الْأَولِي عَلِيّ كَافَّة الأصعدة، الأخلاَقِيَّة والرياضية وَالإِنشَائِيَّة والاقتصادية، لِيَكُون المُستَقبَل خَيرٌ امتِدَاد لِلمَاضِي العريق الَّذِي بِنْتِه سواعد الْإِبْطَال مِنْ أَبْنَاءِ هَذَا النَادِي وَاَلَذِين ساهموا فِي رَفْعِهِ الزمالك والريَاضَة المِصرِيَة بشَكلٍ عَام.

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية فى مصر