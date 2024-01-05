صلاح يصدم جماهير الاتحاد السعودي.. ويُعلن رغبته فى البقاء مع ليفربول!

أعلنت شبكة «Anfield Watch» البريطانية فى تقرير لها، أن النجم المصري محمد صلاح لديه الرغبة في تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، والاستمرار في ملعب «أنفيلد» أطول فترة ممكنة، وأعلنت ذلك أيضًا عدة تقارير صحفية.

ويذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى يونيو 2025، كما أن اللاعب بحسب ما ذكرته التقارير الإنجليزية منفتح على تجديد عقده مع ليفربول، بعد المستوي الجيد الذي يقدمه مع الفريق الموسم الجاري 2023-2024، ورغم الاهتمام من قبل أندية الدوري السعودي للمحترفين بضمه الصيف القادم.

وفى نفس السياق، فقد أعلن مسؤولي الاتحاد السعودي، أنهم يخططون لضم النجم المصري محمد صلاح الصيف المقبل، لكن إدارة ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، يرفضون فكرة التخلي عن «مو صلاح»، رغم تقديم عرض بقيمة 150 مليون إسترليني.

وقد أخذ النجم المصرى وجناح «الريدز» الطائر محمد صلاح مكانته فى قلوب وعشاق ليفربول كواحدًا من أهم نجوم ليفربول التاريخيين بفضل ما قدمه مع «الريدز» من أرقام وإنجازات طوال الـ7 سنوات لقدومه من نادي روما الإيطالي.