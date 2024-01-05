وزارة الزراعة تستجيب لطلب نائب التجمع وتقرر إلغاء رسوم تفعيل كارت الفلاح

استجابت وزارة الزراعة لطلب النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، بشأن سؤالها الموجه لوزارة الزراعة ومحافظ البنك المركزي بإلغاء رسوم تفعيل كارت الفلاح، حيث وجهت نائبة التجمع في أكتوبر الماضي سؤال برلماني للجهات المعنية بخصوص قيام البنك الزراعي بإجبار الفلاحين علي إيداع مبلغ 50 جنيهًا لتفعيل كارت الفلاح، مما يتنافى مع فكرة تطوير الخدمات المقدمة للفلاح وتخفيف الأعباء من علي كاهله، حيث أن فكرة كارت الفلاح نشأت لتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين والاندماج مع منظومة الشمول المالي لتوجيه الدعم إلي مستحقيه من الفلاحين، ومد يد العون لهم، ولكن مثل ذلك الإجراء يزيد من الأعباء المالية علي بعض الفلاحين، وطالبت نائبة التجمع بإلغاء ألية تفعيل كارت الفلاح من خلال الدفع أو الإيداع مقابل تنشيط الكارت، وذلك لتشجيع الفلاحين والمساهمة في تخفيف أعباء الحياة.

وجاء رد البنك الزراعي على سؤال النائبة: إنه بالنظر في بحث الالتماس على طلب النائبة سلمى مراد، فقد قامت وزارة الزراعة بإصدار كارت الفلاح دون تحصيل مصاريف الإصدار، تسهيلًا على أصحاب الحيازات الزراعية على أن يتم تحصيل القيمة عند التفعيل.

وقالت وزارة الزراعة في ردها على سؤال نائبة التجمع؛ إن تم التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المديريات في هذا الشأن، حيث أفادت بكاتبها رقم 2799 بتاريخ 13 ديسمبر 2023 والمنتهى إلى أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري بكتاب الإدارة رقم 2698 بتاريخ 30 نوفمبر 2023، حيث أفاد البنك بكتابه بتاريخ 5 ديسمبر 2023، بأن وزارة الزراعة قامت بإصدار كروت الفلاح دون تحصيل مصاريف الإصدار تسهيلًا على أصحاب الحيازات الزراعية، على أن يتم تحصيل القيمة عند التفعيل، طبقًا لاتفاقية التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance.