الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر للألعاب الأوليمبية ويزور معسكر «الفراعنة» استعدادًا لأمم إفريقيا

تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم «السبت» مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال جولته فى العاصمة الإدارية، زار الرئيس السيسى المعسكر التدريبى للمنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وطالب الرئيس السيىسى لاعبى منتخب «الفراعنة»، ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، والفوز بالكأس الغالية، كما حث اللاعبين على التحلى بأقصى درجات الروح الرياضية والعمل بجد واصرار، على رفع راية مصر عاليًا فى كل المحافل.

وكان قائد المنتخب الوطنى لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، قد أهدى الرئيس السيسي قميص المنتخب الوطني ووجه كلمة للرئيس على هامش زيارة الرئيس لمعسكر المنتخب الوطني في مدينة مصر الأولمبية، قائلا: نشكركم على الدعم والمؤازرة، وهناك تحسن في المنظومة الرياضية كلها، ونوعد حضرتك إن اللاعبين هيقدموا كل ما في وسعهم، ويمكن في البطولة الماضية لم يوافقنا الحظ، لكن بنوعد حضرتك بالأفضل في البطولة المقبلة.

ومن جهته، قدم المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة» روى فيتوريا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ويارته لمعسكر الفريق وقال: «أشكرك على كل الدعم الذى تقدمه للمنتخب واللاعبين والذى يترك انطباعا جيدا لنا، وأعدكم أن نكون على مستوى مسئولية تمثيل بلد كبير مثل مصر إن شاء الله يكون كل لاعب قدها، وواثق أننا كفريق سنبذل كل ما نمتلكه وما لا نمتلكه للوصول إلى هدفنا وإسعاد الجماهير المصرية».