وضع نظام صحى وغذائى متكامل للاعبى منتخب «الفراعنة» بالذكاء الاصطناعى

يقوم حاليًا الجهاز لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بالعمل على وضع نظام غذائي صحي متكامل ومتوازن، وتحديد المكملات الغذائية المناسبة لكل لاعب.

وفى إطار استعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري، أجرى اللاعبين كشف طبي بأحدث الأجهزة المتخصصة في «الذكاء الاصطناعي» الطبي، وهو جهاز «So Check» الذي يقوم بقياس نسب المعادن والفيتامينات، وتقييم الأداء الغذائي والوظيفي للجسم بتقنية المسح الضوئي للخلايا خلال 30 ثانية بلمسة واحده، دون سحب عينة دم ودون ألم.

كما يعكُف الجهاز الفنى بقيادة فيتوريا، على وضع خطة الاستعداد لمباراة تنزانيا الودية غدًا «الأحد»، ووضع تصور للتشكيل الأقرب للمباراة، ويمنح لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء الذى يعتبر بروفة أخيرة قبل البطولة القارية.