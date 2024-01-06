يورجن كلوب مازحًا: لا أتمنى لصلاح حظًا سعيدً فى كأس أمم إفريقيا

قال المدير الفني لفريق ليفربول الألماني يورجن كلوب، أنه بصدد ايجاد طريقة لتعويض غياب نجمه المصري محمد صلاح، الذي تمنى له الخروج المبكر من نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وقال كلوب في تصريحات عبر مؤتمرًا صحفيًا: «نعلم جميعا أن لدينا خيارات هجومية مختلفة يمكنها جميعا اللعب في مركز الجناح الأيسر بطريقة مختلفة، وعلينا الآن أن نتعامل مع غياب صلاح».

وتابع كلوب: «لا يجب على أي لاعب يلعب يشارك في مركز الجناح الأيسر، أن يلعب بنفس طريقة صلاح، فهذا غير ممكن، علينا فقط أن نجد طريقة أخرى، وأن نستفيد من مهارات اللاعبين، فنحن نحاول الاستفادة من مهارات اللاعبين المتواجدين لدينا بأقصى صورة ممكنة وهذه هي الفكرة، هل نريد اللعب بدون صلاح؟ لا، ولكننا سنجد طريقة للتأقلم على هذا الوضع.

غادر محمد صلاح ليفربول من أجل الالتحاق بمعسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في كوت ديفوار خلال هذا الشهر، ومن المقرر غيابه عن مباراة ليفربول وأرسنال مساء يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.