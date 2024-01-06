رئيس مجلس الشيوخ يبعث برقية تهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين بأسمى التهانى مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك الذكرى التي تحل علينا في السابع من يناير من كل عام، ونحتفى بها جميعاً مسلمين ومسيحيين. داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من التقدم والرقى والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حفظ الله مصر وقيادتها وبارك شعبها وكتب لها النصر والعزة.