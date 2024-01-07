الأمين العام للطفولة والأمومة تتقدم بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد 

تقدمت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الاخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعربت “عثمان” عن سعادتها بمقابلة قداسة البابا تواضروس الثاني متمنية من الله أن يمتعه بوافر الصحة والعافية، مؤكدة على أن مصر نسيج واحد وأن هذه الذكرى نحتفي بها مسلمين ومسيحيين في إطار من الأخوة والمحبة.

ومن جانبه رحب قداسة البابا تواضروس بزيارة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، مؤكدا على أهمية الدور الذى يقوم به المجلس وما يقدمه من دعم لحماية أطفال وامهات مصر.