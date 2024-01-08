 اليوم.. 3 لقاءات نارية فى كأس رابطة الأندية المصرية فى غياب القطبين الكبيرين

فى نسختها الثالثة اليوم «الإثنين»، تنطلق مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث يسعى الكثير من اللاعبين لاستغلال تلك المباريات للعودة مرة أخرى للتألق والظهور بشكل قوى، حيث تلتقى فرق كلًا من بلدية المحلة أمام نظيره سموحة، وفريق الإسماعيلى الذى يواجه نظيره فريق الداخلية، ويختتم اليوم الأول من البطولة بلقاء ما بين زعيم الثغر ونظيره فريق مودرن فيوتشر.

بلدية المحلة يستضيف سموحة

أول اللقاءات يقام على استاد غزل المحلة فى الثالثة عصرًا، حينما يحل فريق نادي سموحة، بقيادة مديره الفنى أحمد سامي، ضيفاً ثقيلًا على بلدية المحلة، بقيادة مديره الفنى أحمد عبدالرؤوف، في افتتاح مباريات النسخة الثالثة من كأس الرابطة، والذي يجمع الفريقين وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت فريقا بلدية المحلة وسموحة، ضمن المجموعة الأولى والتي تضم بجانبهما فريقا مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري.

لقاء اليوم يبحث فيه فريق سموحة عن الخروج بنتيجة إيجابية على حساب أصحاب الأرض، وحصد ثلاث نقاط ثمينة، فيما يسعى فريق بلدية المحلة لاستغلال عامل الأرض والخروج بالثلاث نقاط على حساب الفريق السكندري.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر – الاتحاد – سموحة – بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز – فاركو – طلائع الجيش – زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا – إنبي – الإسماعيلي – الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري – المقاولون العرب – البنك الأهلي – الجونة.

الإسماعيلى وجهًا لوجه أمام الداخلية

وفى نفس التوقيت يُقام اللقاء الثانى فى البطولة، فى الثالثة عصر «الاثنين» أيضًا، والذى يجمع الفريقين النادى الإسماعيلى تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، مع فريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان، على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى تضم أيضاً فريقى سيراميكا وإنبى.

ولقاء اليوم بين الفريقين يسعى فيه فريق الدراويش فى استعادة طريق البطولات، والعودة لمنصات التتويج من خلال كأس الرابطة، لمصالحة جماهير القلعة الصفراء بعد سوء نتائج الدورى.

الاتحاد السكندري يواجه مودرن فيوتشر

آخر لقاءات اليوم الأول من البطولة، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي فى الخامسة مساءًا، لمتابعة اللقاء المثير بالمجموعة الأولى الذي يجمع فريقي زعيم الثغر ونظيره مودرن فيوتشر.

حيث يسعى فيه فريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لاستعادة لقب كأس الرابطة بذكريات التتويج بالنسخة الأولى، فيما يستهدف زعيم الثغر تحت القيادة الفنية لطارق العشري الوصول إلى اللقب بعد تحسن النتائج فى الدوري خلال الفترة الماضية.

ومن المعروف أن فريق مودرن فيوتشر يحمل لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.