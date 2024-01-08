كازاخستان تفوز ببطولة «بريزبين» الأسترالية للتنس

تمكنت الكازاخستانية يلينا ريباكينا، من التتويج بلقب بطولة بريزبين الأسترالية «WTA 500» للتنس، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و735 ألف دولار.

وقد تُوِجَت يلينا ريباكينا، والتى تُعَد المصنفة الرابعة عالميًا، على حساب النجمة البيلاروسية آرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا، بعد أن تغلبت ريباكينا عليها بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-0) و(6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم أمس «الأحد»، فى مباراة استغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة فقط.

وحصدت يلينا ريباكينا، والتى تبلغ من العمر (24 عاما) اللقب الأول لها في العام الجديد 2024، والسادس خلال مسيرتها الاحترافية ، كما حصلت على جائزة مالية قدرها 220 ألف دولار، و500 نقطة أضافتها إلى رصيدها في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، لتتقدم إلى المركز الثالث فيه، فيما حصلت آرينا سابالينكا، والتى تبلغ من العمر (25 عاما) على 135 ألف دولار، إضافة إلى 325 نقطة.