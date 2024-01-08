فى الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة 2024.. فوز الداخلية وبلدية المحلة وفيوتشر

انتهت لقاءات اليوم الأول من مسابقة كأس الرابطة للأندية المصرية لموسم 2024، وانتهت جميع المباريات بالفوز بهدف دون رد، حيث فازت بلدية المحلة على سموحة، والداخلية على الدراويش، وأخيرًا زعيم الثغر على فيوتشر بنتيجة 1 / 0.

الداخلية والدراويش

فى المجموعة الثالثة والتى تضم «الإسماعيلى والداخلية وسيراميكا ثم إنبى»، حقق فريق الداخلية الفوز على نظيره فريق الإسماعيلي بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم «الاثنين»، على استاد السلام، فى الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ليحصد الداخلية أول 3 نقاط فى صراعة المجموعات.

استطاع فريق الداخلية من التقدم مُبكرًا بهدف فى الدقيقة 5 من عمر المباراة، سجله يوسف تونجي في شباك الدراويش ليفتتح به أول أهداف بطولة كأس الرابطة، ووهدف المباراة الوحيد.

بلدية المحلة وسموحة

تمكن فريق بلدية المحلة من تحقيق فوزٍ غال ٍ وثمين علي نظيره السكندرى سموحة، بهدف نظيف أحرزه محمد أميسي فى الدقيقة 18، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم «الاثنين» أيضًا، فى منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة باستاد غزل المحلة.

وكان فريق بلدية المحلة قد أحرز هدفًا ثانيًا عن طريق لاعبه فيفور أكيم، ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو «VAR»، بدعوى وجود خطأ فى بداية اللعبة بعد إعاقة من محمد أميسي لاعب البلدية لطارق علاء مدافع سموحة.

زعيم الثغر ومودرن فيوتشر

حقق الإتحاد السكندرى فوزا مُستحق على مودرن فيوتشر بهدف دون رد، فى الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس الرابطة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط فى صدارة المجموعة.

أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب الاتحاد السكندرى خالد الغندور، فى الدقيقة 52 من عمر المباراة من خطأ لمحمود جنش حارس مودرن فيوتشر حينما لم يقدر الكرة وسقطت من خلفه مُحرزة هدف التقدم للاتحاد السكندرى

المباراة فة مُجملها جاءت سريعة من الفريقين خاصة في الشوط الثانى، الذى نجح فيه لاعبو الإتحاد السكندرى إحكام قبضتهم على اللقاء، وبناء الهجمات من الخلف للإمام وبالفعل استطاعوا إحراز هدف في الدقيقة 52، وبعدها استمر الأداء القوى من زعيم الثغر وأضاعوا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بزيادة غلة الأهداف، فيما لم يظهر لاعبو مودرن فيوتشر بمستواهم المعهود حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الاتحاد على فيوتشر بهدف دون مقابل.