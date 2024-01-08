وفاة «القيصر» فرانتس بكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية

عن عمر ناهز الـ«78» عاماً، توفى أسطورة كرة القدم الألمانية «القيصر» فرانتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.

وكان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية 3 مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر.

ولد في 11 سبتمبر 1945 في ميونيخ (ألمانيا)، وشغل مركز الليبيرو عندما كان لاعباً، ولعب لأندية: بايرن ميونيخ (1964-1977)، نيويورك كوزموس الأميركي (1977-1980 و1983)، هامبورغ (1980-1982)، كما ساهم كلاعب بفوز ألمانيا الغربية بكأس العام 1974، وكان فى مركز الوصافة عام 1966.

كما ساهم اللاعب بفوز بلاده بكأس أمم أوروبا عام 1972، وقاد فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز بكأس الاندية الأوروبية البطلة أعوام 1974 و1975 و1976، كما قاد فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز بالكأس القارية (انتركونتينونتال) عام 1976 أيضًا

كما أحرز مع بايرن ميونيخ أيضًا بطولة المانيا الغربية أعوام، 1969 و1972 و1973 1974، ثم مع هامبورج عام 1982، وكأس المانيا الغربية أربع مرات مع بايرن ميونيخ في أعوام 1966 و1967 و1969 و1971.

ومع فريق نيويورك كوزموس الأميركي، استطاع أن يقود الفريق للفوز ببطولة الولايات المتحدة ثلاث مرات في 1977 و1978 و1980، وحاز على جائزة الكرة الذهبية الأوروبية مرتين في 1972 و1976، وجائزة أفضل لاعب في ألمانيا أعوام 1966، 1968، 1974، 1976.

ولعب «القيصر» 103 مباريات دولية بين 1965 و1977، بينها 50 قائداً، سجل خلالها 14 هدفاً، كما درّب منتخب ألمانيا الغربية من سبتمبر 1984 إلى يوليو عام 1990 حيث قاده إلى الفوز بكأس العالم في مونديال إيطاليا عام 1990، وإلى المباراة النهائية في مونديال 1986، ثم انتقل لتدريب مرسيليا الفرنسي وبايرن ميونيخ الذي أصبح لاحقا رئيسه.