استقالة سامح عاشور من عضوية مجلس الشيوخ للترشح على منصب نقيب المحامين

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قبول المجلس استقالة النائب سامح عاشور من عضوية المجلس، للتفرغ لانتخابات نقابة المحامين، وأعلن المجلس موافقته على الطلب بناءً على رغبة النائب، ليعلن رئيس المجلس خلو مقعده.

من جانبه قال النائب سامح محمد عبدالله معروف عاشور: عزيزًا عليا أن أغادر هذه الصحبة والمؤسسة الوطنية مجلس الشيخ، في هذه الجمهورية الجديدة، ولكن عزائي أنني انتقل من غرفة نيابية وطنية إلى غرفة نيابية وطنية أخرى وهي نقابة المحامين، فنقابة المحامين هي موطني التي اعتز بها، خاصة يرى معي بعض الزملاء أهمية التضافر جميعًا لرفع شأن النقابة ودورها في الجمهورية الجديدة.

واستكمل عاشور: أريد أن أقرر إنني منطلقًا للامتنان والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منحني شرف العضوية بالتعيين في مجلس الشيوخ، واعتبرها مسئولية ممتدة للصالح الوطني، وأكرر اعتزازي لكافة أعضاء المجلس ورئيس المجلس.

من جانبه قال رئيس المجلس: إن النائب سامح عاشور على مدار أكثر من ثلاثة أدوار انعقاد للمجلس؛ كان من أكثر الأعضاء التزامًا وحرصًا على الممارسة البرلمانية، وقد طرح في أكثر من مقام آراء عديدة ما جاءت إلا من شخصية وطنية مخلصة، فتحية إعزاز وتقدير منا جميعاً لسيادته ، مع أطيب الأمنيات له بالتوفيق.