انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد يناير الجارى

أيام قليلة وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر على استاد القاهرة، وذلك خلال الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجارى، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

ويستأنف منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الإسبانى باستور للتدريبات غدا «الأربعاء»، بعد أن كان قد حصل على راحة لمدة 24 ساعة، بعد العودة من الدنمارك وانتهاء مشاركته فى الدورى الذهبى، والتى اختتمها الأحد بالفوز على النرويج بنتيجة 28 / 23، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كان منتخي مصر لكرة اليد، قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته على هولندا «الخميس» الماضى بنتيجة 30 / 28 ، قبل أن يلتقى المنتخب الدنماركى صاحب الأرض السبت ويخسر بنتيجة 34 / 31.

ويذكر أن متصدر المجموعة الثانية «مجموعة الفراعنة»، سيلتقى مع وصيف المجموعة الرابعة «مجموعة تونس»، فيما يلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفى حال فوز كلًا من منتخبا مصر وتونس في الدور ربع النهائي، سيلعب المنتخبين في نصف النهائي، علمًا بأن مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024، كالتالى

المجموعة الأولى: كاب فيردي – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – رواندا

المجموعة الثانية: مصر – غينيا – الكاميرون – الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب – الجزائر – الجابون – ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس – أنجولا – نيجيريا – كينيا