فى لقاء ضعيف.. طلائع الجيش يفوز على زد بهدف دون رد بكأس الرابطة

حصد فريق طلائع الجيش أول ثلاث نقاط له، فى بطولة كأس رابطة الأنديى المصرية المحترفة، بعد فوزه على نظيره نادى زد إف سى، بهدف نظيف سجله يسرى وحيد في الدقيقة 71 من عمر المباراة، التى جمعتهما عصر اليوم «الثلاثاء»، على ستاد القاهرة الدولى، وهو الحدق المهم فى المباراة التى جاءت دون المستوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

وكان لاعب فريق طلائع الجيش يسرى وحيد، قد سجل هدفه الأول والوحيد فى اللقاء لفريقه، فى الدقيقة 71 من زمن الماراة، بعد تمريره عرضية أخطأها مدافع فريق زد الذى مررها لزميله ليتدخل اللاعب يسرى وحيد، ويقطع الكرة وتقدم بها مراوغًا حارس المرمى وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

بدأ زد المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمرو حسام،خط الدفاع: علي جمال ومحمد سمير، وفهد أبوالفتوح ومصطفى كاجو،خط الوسط: مصطفى ميسي ومحمد علي، وعبدالله مجدي وأحمد سيد عبدالغني،خط الهجوم: مصطفى زيكو وشادي حسين.

ودخل طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد،خط الدفاع: عمرو طارق – خالد سطوحي – حسن مجدي – أحمد متعب،خط الوسط: فريد شوقي – على حمدي – عبد الرحمن شيكا،خط الهجوم: موسى دياوارا – جودوين شيكا – يسري وحيد.