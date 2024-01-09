” الجزار”: الإسراع بمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين “

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل”، بمدينة السويس الجديدة، وتجول الجزار، بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” حيث يجرى تنفيذ 86 عمارة بمحور منخفضى الدخل، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، موجهاً بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، والاستغلال الأمثل لفرق المناسيب بالموقع بما يعطى مظهراً جمالياً لموقع المشروع.

وشدد الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وضغط معدلات العمل بالموقع، وزيادة أعداد العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، وكذا الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين، المستفيدين من المشروع.