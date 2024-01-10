لعدم حصولهم على مكافآتهم.. لاعبى منتخب جامبيا يعلنون الإضراب قبل انطلاق كأس أُمم إفريقيا

فى واقعة غريبة، ناشد المدير الفني البلجيكي لمنتخب جامبيا توم سانتفيت، تدخُل الجماهير وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب لإقناع اللاعبين بالعدول عن موقفهم، جماهير المنتخب الجامبى قامت بالتعبير عن استيائها مطالبة المسؤولين بدفع مكافآت اللاعبين.

وقد قاطع لاعبو منتخب جامبيا التدريب الأخير للفريق قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس إفريقيا، لعدم حصولهم على مكافآتهم المستحقة بعد التأهل لنهائيات البطولة القارية.

وكان من المقرر أن يجري المنتخب الجامبي جلسة تدريبية أمام جماهيره، قبل السفر إلى كوت ديفوار، وذلك على الملعب الوطني في بانجول أمس «الثلاثاء»، لكن اللاعبين رفضوا تنفيذ التدريبات وأصروا على الحصول على المكافآت التي تم وعدهم بها.

وكان اللاعبين قد تلقوا وعودا بالحصول على مكافأة تبلغ 15 ألف دولار أمريكي لكل لاعب حال التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار لكن هذه الوعود لم يتم تنفيذها حتى الآن.

ومن المعروف أن منتخب غامبيا ينافس في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر انطلاقها في كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل في المجموعة الثالثة بجانب السنغال حاملة اللقب والكاميرون وغينيا.