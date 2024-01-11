وسام أبو على اجتاز الكشف الطبى وينتظم فى مران الأهلى اليوم بعد لقاء مع كولر

أجرى لاعب الأهلى، الجديد الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو على، الكشف الطبى أمس «الأربعاء» بمعرفة الجهاز الطبى للقلعة الحمراء واجتاز الكشف بنجا وذلك بعد أن حرص مسئولو الأهلى على خضوع اللاعب لكشف طبى جديد بالقاهرة، لزيادة الاطمئنان على حالة اللاعب الطبية.

وسيقوم النادى الأهلى كما هو مُتفق عليه، بتحويل قيمة القسط الأول من صفقة شراء وسام أبو على إلى نادى سيريس السويدى خلال الساعات المقبلة، كما قام اللاعب بتصوير الإعلان الخاص بتقديمه للجماهير الحمراء.

ويُنتظر أن يظهر أبو على فى مران الأهلى مساء اليوم «الخميس»، بعد أن أنهى الفريق الأحمر الراحة السلبية الذى قرها المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر، الذى سيقوم بعقد جلسة مع اللاعب، يجرى خلالها التعرف على زملائه فى الأهلى، وشرح طريقته في التعامل مع اللاعبين وفلسفته التدريبية، والأفكار التي ينوي الاعتماد عليها في الفترة القادمة، والدور الذي ينوي من اللاعب تنفيذه خلال الفترة القادمة، وذلك قبل أن يسافر وسام إلى الدنمارك لإنهاء بعض الإجراءات وجمع متعلقاته، قبل العودة إلى القاهرة مجددا والانتظام فى تدريبات الأهلى.

ويُذكر أن صفقة انضمام وسام أبو على البالغ من العمر «25 عامًا» للأهلى قد كلفت خزينة القلعة الحمراء، مبلغ مليون و650 ألف دولار، ووقع عقود الانضمام للأهلى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، ويبلغ من العمر 25 عاما.