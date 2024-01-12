التموين: السماح لمنافذ جمعيتى والسيارات المتنقلة بالمشاركة في معارض أهلاً رمضان 

أكد” أحمد كمال ” المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض اهلا رمضان المزمع انطلاقها منتصف فبراير القادم يث سيتم عمل ركن أو جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار أهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض اهلاً رمضان.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر “كوبونات ” بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.