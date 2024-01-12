“حالة من القلق والفزع بين أولياء الأمور”.. متحورjn.1 والجدرى المائى يهددان طلاب المدارس خلال فترة الامتحانات

أثار الخطاب الذى أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤخرا ، إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، حالة من الفزع والقلق الشديد داخل المدارس وبين أولياء الامور، لتزامنه مع بدء ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الاول بجميع مراحل النقل ، حيث عممت الوزارة هذا الخطاب والذى حمل تحذيراً من انتشار العدوى بين الطلاب، وضرورة إتخاذ الاجراءات الوقائية كاملة ويأتى ذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا يفيد بانتشار المرض بين الطلاب، الامر الذى أعتبرته الوزارة مهما وعاجلا، ووجهت باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من المرض والتعامل معه.

فى سياق متصل، أكدت الوزارة ، أن الخطاب الذى أرسلته لمديرى عموم المديريات والادارات التعليمية، والذى تسبب فى هذه الحالة من القلق، كان يستهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي، بالاضافة الى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية إجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها، و فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءً احترازيا معتادا عقب ظهور حالة بإحدى المدارس، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان وتطهير المدارس، والكشف الدوري على الطلاب لرصد أي حالات إصابة بالمرض، وتجنيبها التواجد في المدرسة والتعامل مع زملائها في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.

من جانبها، شددت جميع الادارات التعليمية بالمحافظات،على المدارس التابعة لها بتكثيف الاجراءات وتوخى الحذر خلال فترة الامتحانات، والتي تتمثل في تعقيم المدارس يوميًا، وتوفير غرف عزل إضافية مجهزة، وتوعية الطلاب بالسلوكيات الصحية بالمدارس وتجنب الاختلاط، علاوة على سرعة مخاطبة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس خلال فترة الامتحانات، والحرص على التباعد الجسدي بين الطلاب، إلى جانب التنبيه على أولياء أمور الطلاب بإحضار أدوات شخصية لكل طالب (كمامة- مطهر) والإبلاغ عن أي حالات مرضية تصيب أبناءهم للتعامل معها فورًا.

بينما أعلن مديريات الصحة بالمحافظات، أن تعليمات وزارة التربية والتعليم والفني واضحة للجميع، وهي اعتبار المرض أمرا مهما وعاجلا، والتعامل معه بحرص شديد لعدم انتشار العدوى بين الطلاب، لأن الشتاء من كل عام تنشط فيه الأمراض وتنتشر بسرعة، مشددة على أن أي طالب تظهر عليه علامات ارتفاع درجات الحرارة أو تغير في شكل الجلد يعرض على المختصين لإجراء التحاليل الطبية له، وتطهر مدرسته بالكامل، مشيرة إلى ضرورة إجراء كشف دوري على الطلاب المخالطين له لمدة أسبوع على الأقل، لأن العدوى من الممكن أن تظهر خلال أيام.

وحذرت قائلة :” “الوقاية خير من العلاج تجنبوا الاختلاط في الأماكن المزدحمة، وفي حال ظهور أي علامات للإصابة يتم تقديم طلب كتابي للمدرسة ومعه المستندات الدالة على العذر المرضي في حالة تعذر حضور الامتحانات، ووقتها تؤجل إلى الصيف”.

وأوضحت أن مرض الجدري المائي ينتشر عن طريق التعامل المباشر مع شخص مصاب، واستنشاق الهواء المحمل بالرذاذ الناتج عن عطس أو سعال من الشخص المصاب، كما ينتشر من ملامسة السوائل الناتجة عن الفقاعات الجلدية، ويمكن أن تنتشر عدوى الفيروس من الشخص المصاب للآخرين لمدة 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي ويظل الفيروس معديًا إلى حين تقشر البثور المفتوحة، و الجديري المائي هو مرض بسيط عادةً، ولكنه قد يصبح خطيرًا ويسبب مضاعفات مثل:العدوى البكتيرية للجلد، الأنسجة الرخوة ، الجفاف بسبب فقدان السوائل من الجسم، التهاب الرئة، التهاب الدماغ، متلازمة راي التي تصيب الأطفال والمراهقين الذين يتناولون الأسبرين خلال الإصابة بجدري الماء، وتجلط الدم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق خلال الاسبوع الماضى ، عن ثبوت إيجابية حالتين بمتحور كورنا الجديد jn.1، وتأكيد وجوده فى مصر، الامر الذى تسبب أيضاً فى حالة من القلق والخوف من إنتشاره وزيادة أعداد الاصابة، خاصة مع قرب موسم امتحانات الفصل الدراسى الاول بالمدارس والجامعات، حيث تجمع الطلاب والزحام أمام وداخل اللجان الامتحانية، الوضع الذى أثار تساؤلات عديدة بشأن إلغاء امتحانات نصف العام لصفوف النقل.