اليوم.. 3 لقاءات قوية فى كأس آسيا 2023 أهمها مواجهة المنتخب السورى وأوزبكستان

فى اليوم الثاني من النسخة الـ18 لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، تجرى ثلاث مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث تلعب الصين ضد طاجيكستان فى منافسات المجموعة الأولى ويواجه منتخب أستراليا نظيره منتخب الهند، ثم منتخب أوزبكستان مع سوريا ضمن المجموعة الثانية.

وكانت كأس أمم آسيا 2023، قد اُفتتحت أمس «الجمعة»، بلقاء جمع بين منتخب قطر مستضيف البطولة ولبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى وانتهى بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

يستهل منتخب سوريا، بقيادة المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى مشواره فى النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا فى قطر، بمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان مساء اليوم «السبت»، على استاد «جاسم بن حمد» بنادي السد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعت الثانية في كأس آسيا 2023.

ويملك منتخب سوريا سجل سلبى فى المباريات الافتتاحية التى خاضها فى بطولة كأس آسيا خلال النسخ السابقة، حيث حقق انتصار وحيد بالإضافة إلى 3 تعادلات وتلقى هزيمتين.

مواجهة أستراليا والصين

وفى الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، يفتتح منتخب أستراليا مشواره فى البطولة الآسيوية بمواجهة نظيره الهندى، على استاد «أحمد بن علي»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة للمجموعة الثانية.

كما يلتقى منتخب الصين مع نظيره طاجيكستان، فى المباراة المقرر لها الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، فى الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم بجانبها منتخبى قطر ولبنان.

ويتأهل إلى الدور التالي الأول من كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات حققت النتائج الأفضل من بين أصحاب المركز الثالث، وستكون فرص المنتخبات العربية كبيرة بعد تواجد 10 منتخبات عربية في كأس آسيا 2023.