انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار الليلة بمشاركة الفراعنة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، انطلاق النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، مساء اليوم «السبت»، والتى تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا على رأسها منتخب مصر وتعد هذه النسخة هي الثالثة على التوالي التي تقام بالنظام الجديد بتواجد 24 منتخبا مُقسمة إلى 6 مجموعات، بدلاً من 16 منتخبا.

وتقام مباراة الافتتاح بين منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة وغينيا بيساو، في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب «الحسن واتارا» فى أبيدجان، فى منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، ويضم الطاقم كلا من: أمين عمر حكم ساحة، يعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام حكمين مساعدين، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم، ومحمود البنا حكما الـ«VAR».

ويذكر أنه كان من المقرر أن تُقام أمم فريقيا 2023 كان الصيف الماضي وتقرر إقامتها في شهري يناير وفبراير لعام 2024.

لقاء الافتتاح اليوم يدخُله المنتخب الإيفواري أمام غينيا بيساو، بحثا عن فوزه الثالث الخاص به في المباريات الافتتاحية للبطولة، بعد فوزه الأول على الكاميرون في مباراة إفتتاح نسخة 1970 بنتيجة 3-2، وفوزه الثاني في مباراة إفتتاح نسخة 1984 على توجو بنتيجة 3-0.

فيما يدخل منتخب غينيا بيساو للمرة الثانية فى تاريخه في المباريات الافتتاحية لكأس الأمم، بعد ظهوره الأول في مباراة افتتاح نسخة 2017 أمام الجابون في المباراة التي إنتهت نتيجتها بالتعادل 1-1 .

ويأمل مشجعوا كوت ديفوار، أن تكون «الأفيال» أن تفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخها بعد التتويج باللقب فى نسختى 1992 و2015، حيث يعتمد الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار بقيادة مدربه الفرنسي لوي جاسيه على نجوم المحترفين، وعلى رأسهم سيباستيان هالر «بوروسيا دورتموند الألماني»، وسيمون أدينجرا «برايتون الإنجليزي» وكريستيان كواميه «فيورنتينا الإيطالي»، سيكو فوفانا «النصر السعودي»، وإبراهيم سانجاريه «نوتنجهام فوريست» وفرانك كيسييه «الأهلي السعودي».

فيما يعد منتخب غينيا وهو من المنتخبات الجيدة في الأونة الأخيرة، ورغم أن يشارك للمرة الرابعة في البطولة بعد 2017 و2019 و2021، لكنّه لم يعرف الفوز أبداً خلال مشاركاته الثلاث السابقة، فاكتفى بثلاث تعادلات فقط في تسع مباريات.

وقد خاضت غينيا تصفيات قارية ناجحة، فحلّت ثانية خلف نيجيريا بفارق نقطتين فقط، كما استهلت تصفيات كأس العالم باقتناص أربع نقاط فى مباراتين خارج قواعدها.

وسيتأهل عن كل مجموعة الأول والثاني، إضافة الى أفضل أربع منتخبات حائزة المركزالثالث داخل دوري المجموعات.