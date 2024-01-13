غدًا ضربة البداية للـ«الفراعنة».. فى أولى مبارياته أمام موزمبيق بأمم أفريقيا؟

ساعات قليلة، وتنطلق فعاليات العُرس الإفريقى الكبير مساء اليوم «السبت»، وتستضيفها كوت ديفوار بدءا من اليوم السبت وحتى 11 فبراير المقبل، وبعد حفل الافتتاح تُقام مباراة الافتتاح، فيما بين المنتخب المضيف كوت ديفوار ومنتخب غينيا بيساو فى العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويواصل منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته فى كوت ديفوار اليوم «السبت»، استعدادا لمواجهة موزمبيق غداً «الأحد» فى الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية، حيث يسعى البرتغالى روى فيتوريا لتحقيق فوز مهم على موزمبيق مع ضربة البداية.

ومن المنتظر أن يستقر فيتوريا على التشكيل الأقرب للمباراة الافتتاحية للفراعنة، خلال تدريبات اليوم، ووضع الخطة التى يقترب من خوض اللقاء بها، لتحقيق انطلاقة طريقة في البطولة.

ويذكر أن منتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، لعب 10 مباريات خلال عام 2023، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل فى لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبو الفراعنة 23 هدفاً وتلقت شباكهم 5، ويعد محمد صلاح قائد منتخب مصر هو هداف المنتخب الوطنى فى 2023 برصيد 6 أهداف، يليه محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف.