عضو بالشيوخ: التكليف الرئاسي بحزمة للحماية الاجتماعية تأكيد على المضي في سبيل الارتقاء بمعيشة المواطن

أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ؛ أن التكليف الرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات، يؤكد علي حرص الرئيس السيسي علي تبني استراتيجيه إصلاحية شاملة، وتأكيد على المضي في سبيل الارتقاء بمعيشة المواطن، وهذه الإجراءات ستكون لها دلالة إيجابية كبيرة علي المواطنين، موضحاً بأن الإصلاح الهيكلي للأجور والمعاشات من أولويات الرئيس والتزام إنساني تجاة أبناء وطنه.

واضاف عبدالعزيز أن تصريحات وزير المالية اليوم بأن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.. توضح بأن الدولة المصرية تسير علي الطريق الصحيح، بجانبين تنموي واصلاحي إنساني، وهو حق أصيل للمواطن في بلده وفي الجمهوريه الجديدة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبين عضو مجلس الشيوخ أن الاقتصاد الوطني في تعافي ملحوظ بعد أحداث جسام ضربت باقتصاديات العالم، وهناك شعاع أمل يتبناه الرئيس السيسي في بناء دولة عصرية ديمقراطية حديثه، تضاهي الدول المتقدمة في العالم.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، صرح اليوم بأن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

واوضح معيط اننا سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر2024/2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.