إيمان كريم” تكرم عدد من القضاة والمستشارين لدورهم في تيسير إجراءات تصويت ذوي الإعاقة في الإنتخابات الرئاسية 2024 

احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى هامش الاحتفالية التي نظمها المجلس، تحت شعار ” مستمرون في التمكين ” كرمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، عدد من القضاة والمستشارين الذين كان لهم دورا ايجابيا في تيسير إجراءات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشادت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة التسهيلات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إعمالا لبروتوكول التعاون بين الهيئة والمجلس، حيث شهدت الفترة السابقة للعملية الانتخابية عقد عدد من اللقاءات والتجهيزات بين الهيئة والمجلس للوقوف على آخر الإجراءات والتيسيرات وسبل الإتاحة المطلوبة لتسهيل عملية التصويت، وهو ما أسفر عن إتاحة وتنفيذ نموذج الإقتراع بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك توفير وطباعة البوسترات المصورة بخطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة والموزعة على اللجان الانتخابية داخلها وخارجها لتوعية ذوي الإعاقة السمعية بإجراءات العملية التصويتية.