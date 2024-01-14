صلاح عيسى.. و”شخصيات نجيب محفوظ” في ندوة بنقابة الصحفيين يوم الثلاثاء

تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسي “شخصيات قلقة في أدب نجيب محفوظ..تنعقد الندوة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يناير الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين في بالدور الرابع.

والكتاب كان قد تحمس لإصداره الراحل بفصل الشخصيات التي فيه عن شخصيات كتابه ( شخصیات لها العجب ) ليصدر في کتاب مستقل غير أن القدر لم يمهله لتحقيق ذلك فقامت بجمع مادته وإعداده للنشر الكاتبة الكبيرة الأستاذة أمينة النقاش.

يشارك في الندوة الكاتبة والروائية الكبيرة سلوى بكر والمؤرخ الكبير عاصم الدسوقى، ويدير اللقاء الكاتب والناقد شعبان يوسف.